البزري: عملية التلقيح الفعلية في القطاع الخاص ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل

اكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح المضاد لكورونا الدكتور عبدالرحمن البزري انه سيتم استريلد لقاح استرازينيكا بعد ان تبيّن انه يعطي نتيجة جيدة ولقد تجاوَزَ التحفظ عليه حول التداعيات الجانبية ومن المتوقع ان يصل خلال ايام قليلة للاستفادة منه في عملية التلقيح.

كلام البزري جاء في حديث لصوت لبنان مشيرا ً الى ان القطاع الخاص سيبدأ بالتلقيح الاسبوع المقبل.

واسيتضاحا ًلكلامه اضاف: اللقاح سيعطى للقطاعات وليس لأفراد وهذا يعني انه لن يتواجد في الصيدليات، ولقاح سبوتنيك سيصل في نهاية هذا الاسبوع وعملية التلقيح الفعلية في القطاع الخاص ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل.