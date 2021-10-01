البزري: عنوان الحكومة النأي بالنفس عن مشاكل اللبنانيين الداخلية

أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري في بيان إلى أن “عنوان الحكومة الحالية هو النأي بالنفس عن مشاكل اللبنانيين الداخلية، فالملف المالي بيد السلطة النقدية كاملا وما زال المصرف المركزي وحاكمه يتصرفان بأموال المودعين من أجل الخروج من ورطتهما التي أوقعا البلاد فيها، ومفرمة الودائع ما زالت مستمرة دون حسيب أو رقيب وغياب واضح لوزارة المالية”.

وتابع: “أما في ما يتعلق بالملف العدلي والتحقيق بإنفجار مرفأ بيروت الكارثي فيبدو أنه وتحت شعار إستقلالية القضاء ستعزل الحكومة نفسها، عما يحدث في هذا الملف الحساس والهام، والذي قد يؤدي إلى مزيد من التفرقة بين اللبنانيين، وإلى مزيد من الشعور بغياب السلطة والعدالة”.

اضاف: “أما في ما يتعلق بملف المحروقات فإن الحكومة اللبنانية تسمح لشركات المحروقات، بخاصة المازوت بتقاضي ثمنه بالعملة الصعبة، وكأن بهم يشكلون حلقة واحدة لسحب ما تبقى من الأموال الصعبة التي يعتمد عليها بعض اللبنانيين، وذلك خوفا من أن يكون هناك أيام أكثر سوادا من الأيام التي نعيش، فمقولة “خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود” لم تعد تجدي نفعا، وبوجود مثل هذه السلطة السوداء لن يكون هناك لا أيام بيضاء ولا قروش بيضاء”.