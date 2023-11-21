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البزري في ذكرى الاستقلال: لاتخاذ موقف سياسي وطني جامع

منذ 41 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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رأى النائب عبد الرحمن البزري أن” ذكرى الاستقلال الثمانين تطل علينا والوطن يُعاني من فراغٍ دستوريٍ خطير، وتعطّلٍ للمؤسسات الوطنية في مختلف الميادين السياسية، الاقتصادية والدستورية، ولعل ما فاقم من أزمتنا الوطنية الأوضاع الدقيقة التي يُعانيها الوطن العربي والمجازر الوحشية والحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على غزة”.

وقال: “لذا فإننا في هذه المناسبة الوطنية الجامعة، ندعو كافة القوى السياسية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتقها، وذلك عبر موقفٍ وخطابٍ سياسي وطنيٍ جامع معطوفٍ على ممارساتٍ وطنيةٍ شفافةٍ وصادقة للنهوض بالوطن نحو غدٍ أفضل”.

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