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البزري: كميات كبيرة من لقاح فايزر إلى لبنان في الأيام المقبلة

28 - مايو - 2021
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أكد رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن “البلاد ستشهد في الأيام والأسابيع المقبلة وصول كميات كبيرة من لقاح فايزر إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وهذه الوفرة في اللقاحات ستؤدي إلى تعجيل وتفعيل عمليات التلقيح، حيث ستضطر الوزارة إلى إنشاء مراكز إضافية موقتة، وتعزيز المراكز الحالية، وزيادة كمية اللقاحات المتوافرة فيها”.

ودعا البزري المواطنين إلى “الإقبال على تسجيل أنفسهم في المنصة، وتلقي اللقاح عبر وزارة الصحة، لأنها الطريقة الأفعل والأفضل من أجل حماية المجتمع من إنتشار وباء كوفيد 19، ومن أجل الحفاظ على التحسن في المؤشرات الوبائية لكي ينتقل لبنان من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، ومنها إلى المرحلة الأولى في الإنتشار المجتمعي، حيث يصبح بالإمكان إعادة فتح البلاد بصورة شبه طبيعية وكاملة”.

وتتسارع عملية التلقيح في لبنان أكثر فأكثر مع مرور الوقت كما وأنه يتم تسجيل انخفاض ملحوظ بالإصابات والوفيات جراء “كورونا” رغم عملية الفتح التدريجي للبلاد ما يشكل أماناً ملحوظاً بعض الشيء في هذا الملف.

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