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البزري: لا خير في حكومة لا تجتمع

14 - ديسمبر - 2021
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أكد الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن “لا خير في حكومة لا تجتمع، ولا في إصلاحات مصرفية مزعومة تسرق أموال المودعين لحساب أصحاب المصارف والطبقة السياسية، ولا خير في من يراهن على تسويات خارجية على حساب الوضع الداخلي، ولا خير في من يمنع لقمة العيش عن المواطنين”.

وأضاف “أننا نعيش في زمن التحالف بين مافيات المال والمصارف وبين الطبقة السياسية، ونستغرب الغطاء الدولي الذي يعطى لبعض السياسيين الفاسدين المتورطين في الكارثة التي نعيش”.

يذكر أن الوضع الاستشفائي في لبنان يمرّ بحالة كارثية إذ أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في وقت سابق أن الأدوية لا تزال مفقودة ونريد ان تتوفر في أسرع وقت والمفروض ان يتدخل مجلس الوزراء.

وقال: “يجب ايجاد حل لتمويل القطاع الصحي، واتمنى على الناس ان تلتزم بالإجراءات في فترة الاعياد، وأقول ان لدينا نقصا في الجسم التمريضي، زهاء ألفي ممرض وممرضة تركوا عملهم في المستشفيات”.

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