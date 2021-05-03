البزري: لا زلنا في الخطر ... وتحقيق المناعة المجتمعية لا زال مبكراً

أشار رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا عبد الرحمن البزري الى انه “رغم كل التحسّن بالوضع الوبائي في ​لبنان​، إلا أننا لا زلنا في المستوى الرابع وبائيا، أي الخطر”.

كما أكّد البزري، أنه “حال استمر هذا التحسن، ننتقل سريعا للمستوى الثالث الذي يترافق مع تغييرات بطريقة تصرفنا، ويكون هناك نوع من التساهل ببعض الإجراءات، ولكن على المواطن أن يقتنع أنه الأساس بمواجهة كورونا. بالإضافة إلى نسبة التلقيح التي لم تصل بعد لـ 10%، إلا أنها مؤثرة”.

ولفت البزري، خلال حديث إذاعي إلى أن “لقاح “فايزر” يصل بشكل دوري إلى لبنان، ولكن في شهر أيار ستنخفض النسبة قليلاً، لكنها مستمرة. ومن الممكن وصول كميات من هذا اللقاح عبر منصة “كوفاكس”. وعن لقاح “​أسترازينيكا​”.

وفي السياق، أوضح أن “هناك كمية موجودة داخل ​مطار بيروت​ بانتظار فحص الجودة النهائي من الشركة الأم، بالإضافة إلى احتمال ورود جرعات منه خلال أيام قليلة عبر “كوفاكس”.

كما شدّد على أن “هناك تفاقم بدخول اللقاح الصيني عبر السوق الخاصة، مع احتمال وصول كميات كبيرة للجيش اللبناني، بالإضافة إلى وجود كمية أقل يمكن التصرف بها عن طريق القطاع الخاص”. وتابع، “نحن بانتظار معلومات من “فارمالاين” التي تأخرت، والكميات المنتتظرة ليست كما هو متوقع”، لافتاً إلى أن “هناك حركة لقاحية لكننا نتمنى أن تكون أكبر”.

ورأى أن “تحقيق المناعة المجتمعية لا زال مبكراً، ولكن هناك حوالي 10% من ​المجتمع اللبناني​ أصيب ب​فيروس كورونا​، وحوالي 7 إلى 8% تلقوا، على الأقل، الجرعة الأولى من اللقاح. ولكن من الآن وحتى نبني هذه المناعة، نحن بحاجة للتقيد بالإجراءات”.