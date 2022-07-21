الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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البزري: لا يجب أن تدفع صيدا ثمن سوء إدارة هذا المرفق الهام

منذ 49 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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إعتبر النائب عبد الرحمن البزري ، أن “إدارة معمل النفايات في صيدا تتحمّل المسؤولية الكاملة لتوقفه عن العمل، وهي المقصرة في حماية عمّالها وفي تأمين معاشاتهم، فلا يجب أن تدفع صيدا ثمن سوء إدارة هذا المرفق الصحي والبيئي الهام”.

ودعا البزري وفق بيان عن مكتبه الاعلامي ، ” بلدية صيدا إلى متابعة هذا الموضوع وإجبار إدارة مركز معمل النفايات في صيدا على معالجة المشكلة وفتح المعمل وإستقبال النفايات، واللجوء الى القضاء في حال إضطرت الى ذلك من أجل منع تراكم المشكلة البيئية التي تعاني منها أساساً المدينة”.

وللغاية، أجرى البزري إتصالاً بنائب رئيس بلدية صيدا والقائم بمهام رئاستها ابراهيم بساط من أجل متابعة الموضوع والإسراع في إيجاد الحل المناسب”.

وتوفي أحد عمال معمل معالجة النفايات في صيدا، سعيد أنيس، إثر قيامه بتنظيف أحد مفاعل تخمير عصارة النفايات حيث سقط على رأسه واصطدم بقسطل حديدي قبل أن تنهار فوقه موادّ مترقدة عبارة عن خليط زجاج ورمول وبحص تستخدم لفلترة العصارة.

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