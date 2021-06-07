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البزري: لبنان إنتقل إلى المرحلة الثانية من التفشّي الوبائي

7 - يونيو - 2021
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أشار الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن لبنان انتقل بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية إلى المرحلة الثانية من التفشّي الوبائي بعد أن كان في المرحلة الرابعة، وإلى المرحلة الأولى بالنسبة للوفيات بعد أن كان أيضاً في المرحلة الرابعة، وهذا الإنتقال التدريجي للبنان من المرحلة الرابعة مروراً بالثالثة، ومنها إلى الثانية، وهو الآن بدأ يُلامس المرحلة الأولى ما هو إلاّ دليل على قدرة لبنان على التعافي التدريجي من وباء الكورونا، وفي هذا دعوة إلى الجميع للإستمرار بالحيطة والحذر وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت.

وأضاف البزري إن تجاوز نسبة من تلقّى اللقاح الـ 11 – 12% من عدد السكان في لبنان هو إنجاز صحي آخر. ففي حين تأمل منظمة الصحة العالمية بأن تصل مختلف الدول في العالم إلى نسبة تلقيح توازي الـ 10% من عدد سكانها بحلول شهر أيلول كحد أدنى مقبول، فإن لبنان تجاوز هذه النسبة في مطلع شهر حزيران، وإذا ما استمرت عمليات التلقيح بنفس الوتيرة الإيجابية فإن نسبة التلقيح سوف ترتفع باضطرادٍ مستمر ومعها مستوى المناعة المجتمعية .

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