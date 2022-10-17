البزري: لتأمين مياه نظيفة وصيانة البنى التحتية منعًا لانتشار الكوليرا

أفاد النائب “عبد الرحمن البزري”، في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، بأنّ عدد اصابات الكوليرا في لبنان ارتفع الى حوالي الخمسين اصابة، كاشفًا أن “اجتماعًا سيعقد اليوم لرصد الحالات الجديدة”، موضحًا ان “هذه الحالات لا تقتصر فقط على النازحين السوريين بل طالت لبنانيين ايضا”.

وطمأن ان “لا خوف من انتقال العدوى من خلال الأسطح”، مشددًا على “وجوب تأمين مياه صالحة للاستخدام، وصيانة البنى التحتية لمنع انتشار الوباء والوصول الى مرحلة الخطر”.

كذلك،تخوّف من “تسارع وتيرة الوباء خصوصًا في المدارس لا سيما الرسمية منها، مع غياب كميات كافية من المعقمات، داعيًا “الاهل الى توعية أطفالهم، وتجنّب مشاركة الطعام”.

وعن اللقاحات، أوضح ان “انتاجها لا يلبّي حاجات السوق، وأن الحكومة اللبنانية تسعى للحصول عليها في حال انتشر الوباء”.