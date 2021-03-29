البزري: للتسجيل في المنصة من أجل لقاحات سليمة وآمنة وفعالة

رأى رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري أن البدء باستخدام لقاح استرازينيكا هو خطوة جيدة من أجل تلقيح شريحة أوسع من المواطنين، ويعطي مرونة إضافية للحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوفيد-19.

وأشار الى أن مواصفات عملية التلقيح والشروط العلمية المناسبة والموافقة على مصادر اللقاح تمت بأسلوب علمي من قبل اللجنة الوطنية والعلمية، إلا أن توزيع مراكز اللقاح وآلية توزيعها على مختلف المناطق لم تستشر بها اللجنة الوطنية.

ودعا المواطنين إلى التسجيل في المنصة من أجل الحصول على لقاحات سليمة وآمنة وفعالة يؤمنها القطاع العام وهي فايزر واسترازينيكا، مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص مهمة لتسريع عملية التلقيح، وأن لقاح سبوتنك V الروسي من اللقاحات الجيدة والفعالة.