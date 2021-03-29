الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري: للتسجيل في المنصة من أجل لقاحات سليمة وآمنة وفعالة

29 - مارس - 2021
الدكتور عبد الرحمن البزري

الدكتور عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري أن البدء باستخدام لقاح استرازينيكا هو خطوة جيدة من أجل تلقيح شريحة أوسع من المواطنين، ويعطي مرونة إضافية للحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوفيد-19.

وأشار الى أن مواصفات عملية التلقيح والشروط العلمية المناسبة والموافقة على مصادر اللقاح تمت بأسلوب علمي من قبل اللجنة الوطنية والعلمية، إلا أن توزيع مراكز اللقاح وآلية توزيعها على مختلف المناطق لم تستشر بها اللجنة الوطنية.

ودعا المواطنين إلى التسجيل في المنصة من أجل الحصول على لقاحات سليمة وآمنة وفعالة يؤمنها القطاع العام وهي فايزر واسترازينيكا، مؤكدا أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص مهمة لتسريع عملية التلقيح، وأن لقاح سبوتنك V الروسي من اللقاحات الجيدة والفعالة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي بحث مع مجلس القضاء الأعلى بسبل معالجة أوضاع القضاة
    كهرباء لبنان
    نقابة عمال كهرباء لبنان أعلنت الإضراب ووقف جميع الأعمال الإدارية والفنية
    صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت
    في ذكرى فاجعة 4 آب: إقفال المؤسسات العامة وتنكيس للأعلام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    خفافيش- تعبيرية
    شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟