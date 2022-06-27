البزري: لوضع صيدا ومنطقتها على الخارطة السياحية

أجرى النائب عبد الرحمن البزري اتصالاً بوزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وجرى البحث في آلية تفعيل الموسم السياحي الواعد في مدينة صيدا ومنطقتها، وذلك من أجل وضع المعالم السياحية في صيدا ومنطقتها ضمن الخطة المقترحة من قبل وزارة السياحة كي تستفيد المدينة ومنطقتها إقتصادياً وتجارياً من الحركة السياحية المرتقبة.

وعليه، إتفق نصار والبزري على “ضرورة قيام وزير السياحة ووفد من الوزارة بزيارة قريبة للمدينة وجوارها (مغدوشة) من أجل تفقّد الأماكن والمعالم السياحية والتراثية فيها تمهيدا للتسويق السياحي لها ومن أجل وضعها على الخارطة السياحية التي تسوّق لها وزارة السياحة والحكومة اللبنانية”.

في هذا المجال، يجري الحديث عن صيف سياحي واعد في لبنان.

ودعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار “المغتربين اللبنانيين للقدوم إلى بلدهم خلال موسم الصيف”، مطلقا حملة وزارة السياحة لصيف 2022، تحت عنوان “أهلا بهالطلة”،” مشتاق للبنان طل هالصيفية”.

وتابع حملة الوزارة دعت لاستبدال الشعارات الحزبية على الطرق بصور عن جمال لبنان وأماكنه الطبيعية.

بدوره، توقع نقيب أصحاب الفنادق والمؤسسات السياحية في لبنان بيار الأشقر، حضوراً كثيفاً للمغتربين، وقال: “هذا القطاع قد يكون أول المنقذين للقطاع النقدي في لبنان، ويقدر الدخل الذي سيدخل إلى لبنان بـ3 مليارات دولار خلال الصيف”.