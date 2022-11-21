البزري: ما من طرف قادر على الحصول على الأكثرية في مجلس النواب

أكد النائب عبد الرحمن البزري أن “هناك تموضعات في مجلس النواب وما من طرف قادر على الحصول على الأكثرية”، مشدداً على أن “أي طرح جديد حول رئيس للجمهورية يحتاج إلى أن يكون قريباً من طروحات وأفكار القوى الموجودة في البرلمان”.

وأشار البزري في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أنه “حتى اللحظة لا يزال الحديث يدور حول لعبة الأسماء”، آملاً في أن يكون “للداخل تأثير أكبر من الخارج في حسم الاستحقاق، علما أنه حتى الساعة لا مقاربة جدية للتوجه إلى حل وسطي”. ورأى أن نسبة أصوات المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض جيدة ولكنها غير كافية لتغيير معادلة المجلس الحالية”.

من جهة أخرى، طمأن البزري إلى أن “الإجراءات التي تم اتخاذها في ما خص “الكوليرا” تعطي مؤشرات إلى احتمال انحسارها. أما في ما يتعلق بالكورونا، فلبنان ينتظر استقبال اللقاحات الجديدة”.

ولفت إلى أن “الإنفلونزا الشائعة في لبنان والعالم هيH3N2 وخطرها هذا العام يكمن في ظهورها بشكل أكبر بعد التوقف عن اتخاذ إجراءات الوقاية ما يسهل انتقال الفيروسات”.