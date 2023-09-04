الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري: ما يحدث في ملف إزالة النفايات الطبية أمر خطير

منذ 17 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

علّق النائب عبد الرحمن البزري على “النفايات الطبية المُلقاة بشكل فوضوي وعشوائي في مدينة صيدا”، وقال في بيان: “ما يحدث الآن في ملف إزالة النفايات الصلبة والطبية منها في المدينة أمر خطير يهدّد سلامة المواطنين والبيئة التي يعيشون فيها”.

واعتبر البزري أن “صيدا تدفع ثمن التراخي الحاصل في مراقبة التخلّص من النفايات سواء أكان داخل صيدا الإدارية أم في البلديات المحيطة بها، والتي أزالت لأسباب غير واضحة وغير معروفة مستوعبات النفايات، مما جعل صيدا وبعض المناطق المحيطة بها مساحات للتخلّص من النفايات العشوائية فيهما”، وقال: “هذا ما أدى إلى تبعات بيئية واقتصادية خطيرة”.

ولفت البيان إلى أن “البزري أجرى اتصالا بالمدعي العام الاستئنافي القاضي رهيف رمضان، متمنياً عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، منعاً لتكرار حوادث كهذه تهدد السلامة العامة.”

    المزيد من أخبار لبنان

    الحقل
    مزارع يروي حقل في منطقة تعنايل بمياه مبتذلة
    النائب تيمور جنبلاط
    تيمور جنبلاط: للذهاب الى حوار جاد للخروج من الأزمة
    هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
    هيئة إدارة السير: استئناف العمل الأسبوع المقبل بشكل كامل

    الأكثر قراءة

    مخاطر جسيمة لحلوى الجلاتين
    تحذير للآباء.. نوع من الحلوى يعرض أطفالكم لغيبوبة
    جيلبير قرعون خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت سحر فارس
    صورة.. خطيب الضحية سحر فارس في علاقة حب جديدة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من هو الوزير المسلم الشاب الذي سيقود جيش أوكرانيا؟