البزري: ما يحدث في ملف إزالة النفايات الطبية أمر خطير

علّق النائب عبد الرحمن البزري على “النفايات الطبية المُلقاة بشكل فوضوي وعشوائي في مدينة صيدا”، وقال في بيان: “ما يحدث الآن في ملف إزالة النفايات الصلبة والطبية منها في المدينة أمر خطير يهدّد سلامة المواطنين والبيئة التي يعيشون فيها”.

واعتبر البزري أن “صيدا تدفع ثمن التراخي الحاصل في مراقبة التخلّص من النفايات سواء أكان داخل صيدا الإدارية أم في البلديات المحيطة بها، والتي أزالت لأسباب غير واضحة وغير معروفة مستوعبات النفايات، مما جعل صيدا وبعض المناطق المحيطة بها مساحات للتخلّص من النفايات العشوائية فيهما”، وقال: “هذا ما أدى إلى تبعات بيئية واقتصادية خطيرة”.

ولفت البيان إلى أن “البزري أجرى اتصالا بالمدعي العام الاستئنافي القاضي رهيف رمضان، متمنياً عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، منعاً لتكرار حوادث كهذه تهدد السلامة العامة.”