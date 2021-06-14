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البزري: محاولة السيطرة على انتشار الكورونا مهددة لهذه الأسباب

14 - يونيو - 2021
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح ” أن النجاح الذي تحقق في السيطرة على الإنتشار المجتمعي لوباء فيروس الكوفيد-19 قد أوجد فسحة أمل للبنانيين من أجل إستعادة جزء كبير من دورتهم المعيشية والإقتصادية خصوصا في موسم فصل الصيف السياحي الهام لإقتصاد البلاد”.

أضاف: “لكن للأسف فإن خطر فقدان المحروقات، والتغذية الكهربائية والمائية، وإنقطاع الإتصالات، وصعوبة الحصول على الدواء والمواد الطبية، وغياب الرؤية السياسية، وانهيار العملة الوطنية، والغلاء الفاحش، هي عوامل تهدد بخسارة المكاسب التي تحققت، وتضع اللبنانيين وأمنهم المعيشي والصحي في خطر داهم، وتهدد موسم الإصطياف الواعد”.

وختم البزري محذرا من أن” فشل حكومة تصريف الأعمال في إدارة شؤون البلاد، وعجز الطبقة السياسية عن إيجاد أي تسوية حكومية للخروج من الأزمة التي نعيش، ستدفع البلاد إلى شفير الهاوية وتهدد مستقبل أبنائها”.

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