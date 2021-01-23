البزري: مختلف شرائح المجتمع اللبناني ملحوظة في عملية التلقيح ضد كورونا

التقى رئيس اللجنة الوطنيّة التقنيّة لإدارة اللقاح الدكتور ​عبد الرحمن البزري​، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الجديد ل​مستشفى حمود​ الجامعي الدكتور ابراهيم عميس، الّذي وضعه في أجواء خططه لـ”تطوير مستشفى حمود الجامعي، وآليّة العمل المقترحة”.

وأكّد البزري أنّ “مستشفى حمود الجامعي ركن أساسي من دعائم النظام الصحّي والإستشفائي في صيدا و​الجنوب​ وعلى المستوى الوطني”.

من جهة ثانية، تلقّى اتصالًا من رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ​ميشال موسى​، الّذي شكر له جهوده في مكافحة وباء “​كورونا​”، وبحث معه في “آليّة توزيع اللقاحات على ​السجناء​ والموقوفين، نظرًا لإكتظاظ السجون، وعلى ذوي الإحتياجات الخاصة”. وأكّد البزري أنّ “مختلف شرائح ​المجتمع اللبناني​ ملحوظة في عمليّة التلقيح”.