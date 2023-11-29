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البزري: مرفأ صيدا دخل مرحلة حركة تجارية جديدة

منذ 12 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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رحّب النائب عبد الرحمن البزري بوصول أول باخرة محملة بالقمح إلى مرفأ صيدا، معتبرا أنه “معها يكون مرفأ صيدا قد دخل مرحلة جديدة من الحركة التجارية التي ستُترجم نفسها قريباً بوصول بواخر محمّلة بالسيارات”. وأكد في تصريح: “إستمرار العمل على توسعة إمكانيات المرفأ وإنشاء منطقة تخزين حاويات ( Containers)، وزيادة أعماق المرفأ مما يسمح لبواخر أكبر بالدخول إليه”.

وكان البزري قد أجرى بهذا الخصوص عدّة إتصالات شملت وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه ورئيس مصلحة الاستثمار في مرفأ صيدا عماد الحاج شحادة.

وتابع البزري موضوع الصرف الصحي الذي يلوث مياه المرفأ مع رئاسة مصلحة مياه لبنان الجنوبي وبلدية صيدا.

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