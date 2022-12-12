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البزري: مشكلة النفايات تُنذر بكارثة بيئية جديدة

منذ 53 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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أوضح النائب عبد الرحمن البزري في بيان، أن “مشكلة تراكم النفايات في صيدا ومنطقتها أضحت خطيرة ومعقّدة، وباتت تُنذر بكارثة بيئية جديدة وتهدّد سلامة الأهالي، وعلى إتحاد البلديات أن يجد الطريقة الأفضل والأسرع والمُستدامة من أجل حل هذه الأزمة، إذ لا يجوز لبعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية أن تؤثر سلباً على عملية جمع وإزالة النفايات وتهدد السلامة العامة، فالقوانين وجدت لحماية المواطنين لا الإساءة إليهم، وعلى إتحاد بلديات صيدا الزهراني أن يُسارع إلى إيجاد حلولٍ سريعة ودائمة”.

وعادت النفايات لتتراكم مجدّداً في أحياء وشوارع مدينة صيدا مُنذرة بأزمة جديدة، بعدما امتنعت الشركة المتعهّدة جمع النفايات عن رفعها من الحاويات تحت ذريعة عدم توفر الأموال اللازمة من أجل شراء المازوت لشاحناتها للقيام بهذه المهمّة اليومية، بسبب عدم نيلها مستحقّاتها المالية من الدولة من خلال بلدية صيدا جرّاء الأزمة الاقتصادية والمالية.

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