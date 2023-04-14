البزري: معاناة صيدا البيئيّة المستمرة.. والنفايات تُغرق شوارعها

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أنّ “الزيارات المتكررة لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين لمدينة صيدا دليل على أهمية الملف البيئي في المدينة، والأزمة التي تُعاني منها، بسبب تردّي الأوضاع البيئية والإهمال الذي حلّ بمختلف خدماتها الأساسية، وخصوصًا تلك المتعلقة بجمع النفايات والتخلص منها، ونظافة الشوارع والمستوعبات، وشبكة الصرف الصحي وضرورة صيانتها”.

وأضاف البزري: “إنّ معاناة صيدا البيئية مستمرة، ويجب علينا مقاربة هذا الملف بأسلوبٍ مختلف أكثر فاعلية وشفافية، فلا يجوز إستمرار الإهمال البيئي للمدينة، والذي يُعرّض أبناءها للخطر، ويُلحق الضرر بصورتها السياحية وحركتها التجارية والاقتصادية”.

وختم البزري مشدداً على “ضرورة التحرك السريع لإزالة النفايات التي تُغرق شوارع المدينة وتُعرّض صحة مواطنيها لخطر الإصابة بالأوبئة”.