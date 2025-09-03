البزري من دار الفتوى: لبنان بحاجة إلى إعادة تثبيت دور الدولة وشرعيتها!

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب عبد الرحمن البزري، الذي قال بعد اللقاء: “اللقاء مع سماحته دائما يتناول أمورا مهمة تتعاطى بأمور المواطنين ومصلحة البلاد حيث ناقشنا الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي والمعيشي إضافة إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن ويمر بها المواطن، وأهمية التضامن والتكافل الاجتماعي في هذه المرحلة”.

أضاف: “كما تم التطرق إلى الواقع السياسي حيث تم تثمين موقف الحكومة اللبنانية باعتبار أن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية يعتبر قرارا نوعيا وأن لبنان بحاجة إلى إعادة تثبيت دور الدولة وشرعيتها في كافة المرافق العسكرية والأمنية، إضافة إلى الدور الاجتماعي والحياتي والتربوي”.

وتابع: “من هنا، فإننا ندعو الجميع إلى إتخاذ كل الخطوات الإيجابية وإلى التعامل بالكثير من الإيجابية مع المرحلة القادمة على دقتها، واعتبار أن التمايز والافتراق والخلاف في الرأي السياسي يجب أن يناقش في الأروقة السياسية خصوصا على المستوى الحكومي أو النيابي، أو على المستوى الرئاسي، وأن لبنان يجب أن يقف خلف حكومته لما تقوم به من دور مهم، فما قامت به هذه الحكومة يعتبر مفصليا ونوعيا، ولأول مرة منذ عام 1969 هنالك قرار حكومي واضح وصريح بضرورة استعادة شرعية وحصرية القرار الأمني والقرار العسكري إضافة إلى الأمور الأخرى بيد الدولة اللبنانية”.