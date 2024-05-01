البزري مهنئاً العمّال: ليكن عيدهم حافزاً للنهوض ببلدنا وإطلاق عجلة الإصلاح

وجّه النائب عبد الرحمن البزري للمواطنين عموماً وللعمّال تحديداً التهنئة في ذكرى عيد العمل والعمّال، معتبراً أن “هذه المناسبة الكريمة تأتي في زمنٍ صعبٍ يُعاني فيه العامل من أجل الحصول على لقمة عيشه وتأمين معيشةٍ كريمة له ولعائلته، وفي زمن الإنهيار الإقتصادي والخلل السياسي الذي عكس نفسه واقعاً حياتياً صعباً على الجميع”.

وتمنّى البزري أن “تكون هذه المناسبة حافزاً لنا جميعاً للنهوض ببلادنا ولإطلاق عجلة الإصلاح الإقتصادي والمالي والسياسي”، متوجهاً “بتحيةٍ خاصة إلى عمّال فلسطين وإلى أهلنا في فلسطين والجنوب لصمودهم ولمقاومتهم المشرّفة”، متمنياً أن تكون هذه الذكرى “مناسبة نحتفل فيها بانتصارنا على غطرسة العدو الإسرائيلي وعدوانيته”.