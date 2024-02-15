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البزري: هذا العدو لن يتورع عن استهداف وقتل المدنيين

منذ 27 دقيقة
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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دان النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، “الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين والعائلات الآمنة في قرى وبلدات لبنانية خصوصا في الجنوب اللبناني وفي مدينة النبطية تحديدا”، لافتا الى أن “هذا العدو لن يتورع عن استهداف وقتل المدنيين كما حصل في غزة والضفة الغربية وفي لبنان سابقا”.

وقال: “إن عدوانه الدائم على شعبنا لا بد من التصدي له عبر مزيد من التعاضد والتضامن في ما بين مختلف مكونات المجتمع والشعب اللبناني، ووجود مقاومة قادرة على ردعه والإنتصار عليه، وقيام الدولة بواجبها في حماية أبناء الوطن وتعزيز صمودهم فوق أرضهم بكل الوسائل المتاحة، والإنتقال من الشجب اللفظي إلى المواقف العملية المؤثرة والداعمة”.

وطالب “المجتمع الدولي الذي يتغنى بحقوق الإنسان بألا يكيل بمكيالين، وأن يرى ويسمع بموضوعية صحيحة حتى يميز بين الحق والباطل وبين المجرم والضحية”.

وحيا “المقاومين وأهلنا الصامدين في الجنوب وفي غزة وفلسطين”، سائلا الله “الرحمة لكل الشهداء في لبنان وفلسطين . “

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