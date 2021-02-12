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البزري: هناك 450 الف شخص تسجلوا حتى الساعة على منصة اللقاح

12 - فبراير - 2021
الدكتور عبد الرحمن البزري

الدكتور عبد الرحمن البزري

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اعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح “كورونا” الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ ان “​لقاح كورونا​ سيصل في الرابعة غدا وسيوضع ب​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ على ان ينقل لـ 3 مراكز اخرى والاثنين والثلاثاء تصل الى 17 مركزا اخر”.

ولفت البزري في حديث تلفزيوني، الى اننا “اطلقنا الخط الساخن 1214 المسخر بخدمة المواطنين كي يتمكن اي مواطن لم يستطع التسجيل عبر المنصة من الاتصال واعطائنا المعلومات”، وكشف بان “هناك 450 الف شخص تسجلوا حتى ​الساعة​ على منصة ​اللقاح​، وعندما يرى ​اللبنانيون​ ان الاطباء ياخذون اللقاح سيتشجعون اكثر لاخذه”.

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