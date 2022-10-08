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البزري: وزارة الصحة مسؤولة عن علاج المصابين بالكوليرا

منذ 23 ثانية
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

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أوضح النّائب عبد الرحمن البزري، أنّ “الدولة اللبنانية من خلال وزارة الصحة العامة، مسؤولة عن سلامة المواطنين، وعلاج المصابين بمرض “الكوليرا”، كما أنّ للوزارة مسؤوليّة وقائيّة”.

ولفت، في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ “الكوليرا تأتي على شكل وباء أو جائحة وهي تُقتل بواسطة الحموضة الموجودة في المعدة، وبالتّالي المصاب يكون قد تعرّض لكميّة كبيرة من هذه البكتيريا، وبالتّالي نفكّر بأن يكون هناك تلوّث من المصدر، وهنا نتحدّث عن تلوّث المياه يسبّب الإصابة”.

وأشار البزري، إلى أنّ “لدينا إصابتين مؤكّدتين و41 حالة قد التّحقيق والدّراسة، والإصابات بدأت تظهر في أكثر من منطقة في لبنان”، مبيّنًا أنّ “منظّمة اليونيسف تكفّلت بموضوع المياه، وأعتقد أنّه لم تكن لديها ميزانيّة كبيرة للمساعدة”. وأكّد أنّ “منظمة الصحة العالمية تقوم بمساعدة الدولة اللبنانية في تأمين الفحوص لتشخيص حالات الكولير، والأمصال للصّغار، والمضادّات الحيويّة الضّروريّة للعلاج”.

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