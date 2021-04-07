البزري: وضعنا آلية لتلقيح ذوي الاحتياجات الخاصة

أشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة شؤون اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري إلى أن اللجنة وضعت الآلية الواجب إتباعها من أجل تطبيق جزء أساسي من المرحلة الثانية B خصوصا المتعلقة بتلقيح ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث أقرت الخطوات الضرورية لتعديل المنصة لتستوعب الشروط المرتبطة بهم، إضافة إلى إعتماد البطاقة الخاصة، أو تقارير طبية وعلمية موثوقة لمن ليس لديهم البطاقة.

وقال في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي: “كما كلفت منظمة اليونيسف بوضع خطة إعلامية واضحة من أجل تحفيز ذوي الاحتياجات الخاصة للتسجيل في المنصة، وتم الإتفاق على آلية التعاون مع المؤسسات الأهلية العاملة في هذا الحقل من أجل تحفيز التسجيل والتلقيح لهذه الفئة الهامة التي تقدر بحوالي 10 – 15 % من المواطنين، كما وضعت الخطوط الأولية لإعتماد العيادات النقالة للوصول إلى المنازل في مرحلة لاحقة لتلقيح من لا يستطيعون الوصول إلى المراكز”.