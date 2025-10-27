البزري يتحرّك لإنقاذ المستشفى التركي في صيدا.. تحويلات مالية عاجلة وضمان استمرارية العمل

تابع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أوضاع المستشفى التركي في مدينة صيدا، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها، حرصاً على استمرار خدماتها الطبية والإنسانية في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، أجرى البزري سلسلة اتصالات مكثّفة لمعالجة الأزمة، أبرزها مع وزير المالية ياسين جابر، الذي وعد بصرف عدد من المبالغ المقرّرة للمستشفى بشكل سريع وفوري، بهدف تأمين احتياجاتها الأساسية ورواتب موظفيها، وضمان استمرارية العمل فيها دون انقطاع.

كما بحث البزري مع عدد من المسؤولين إمكانية توسيع شبكة التعاقدات مع الجهات الضامنة الرسمية وغير الرسمية، لزيادة حركة المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وفي السياق نفسه، أجرى النائب الصيداوي اتصالاً بمديرة المستشفى ورئيسة مجلس إدارتها منى ترياقي، للتنسيق حول الخطوات المقبلة ومواكبة التطورات الجارية.

وأكد البزري أن الموافقة السريعة من الوزير جابر على إجراء التحويلات المالية تمثّل مدخلاً أساسياً لإخراج المستشفى من أزمتها المالية الراهنة، وللحفاظ على دورها الصحي والإنساني المحوري في مدينة صيدا والجوار.