الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري يتحرّك لإنقاذ المستشفى التركي في صيدا.. تحويلات مالية عاجلة وضمان استمرارية العمل

منذ 21 ثانية
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

تابع النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أوضاع المستشفى التركي في مدينة صيدا، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها، حرصاً على استمرار خدماتها الطبية والإنسانية في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، أجرى البزري سلسلة اتصالات مكثّفة لمعالجة الأزمة، أبرزها مع وزير المالية ياسين جابر، الذي وعد بصرف عدد من المبالغ المقرّرة للمستشفى بشكل سريع وفوري، بهدف تأمين احتياجاتها الأساسية ورواتب موظفيها، وضمان استمرارية العمل فيها دون انقطاع.

كما بحث البزري مع عدد من المسؤولين إمكانية توسيع شبكة التعاقدات مع الجهات الضامنة الرسمية وغير الرسمية، لزيادة حركة المرضى وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وفي السياق نفسه، أجرى النائب الصيداوي اتصالاً بمديرة المستشفى ورئيسة مجلس إدارتها منى ترياقي، للتنسيق حول الخطوات المقبلة ومواكبة التطورات الجارية.

وأكد البزري أن الموافقة السريعة من الوزير جابر على إجراء التحويلات المالية تمثّل مدخلاً أساسياً لإخراج المستشفى من أزمتها المالية الراهنة، وللحفاظ على دورها الصحي والإنساني المحوري في مدينة صيدا والجوار.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب ميشال معوض
معوض يقاطع جلسة الثلاثاء.. معركة دستورية وسيادية من أجل المساواة
قوات من اليونيفيل جنوب لبنان
اليونيفيل تكشف تفاصيل هجوم إسرائيلي قرب كفركلا
نائبة المبعوث الأميركي الخاص، مورغان أورتاغوس
أورتاغوس تمنح لبنان وقتاً محدوداً لإيجاد صيغة تفاوضية مع إسرائيل

الأكثر قراءة

مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، 2 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
نائب يحذر: هناك أجواء تصعيدية نشعر بها في لبنان
مشهد للمباني السكنية المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الغارات الاسرائيلية. رويترز
تحذيرات خطيرة إلى مسؤولي حزب الله.. هل ستعود الضاحية إلى دائرة الاستهداف الإسرائيلي؟
مباني مدمرة وأنقاض في حولا بسبب الغارات الإسرائيلية، جنوب لبنان، 11 أكتوبر 2025. رويترز
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إسرائيل اغتالت 365 عنصراً من حزب الله!