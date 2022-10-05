البزري يجدّد تحذيره من جهود كبيرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية

أشار النائب “عبد الرحمن البزري”، في حديث الى اذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن” ترسيم الحدود أصبح قاب قوسين أو أدنى”، لافتًا إلى أن “اتفاقية الترسيم تشكّل مؤشرًا إيجابيًا، لأن التفاهم ممكن ليس فقط بين أركان الطبقة السياسية بل بالنسبة أيضا للاعبين الإقليميين والدوليين الذين يؤثرون على الساحة اللبنانية”.

ورأى البزري “أن الأولوية لانتخاب رئيس جديد للبلاد وليس لتشكيل الحكومة “،محذّرًا من تسجيل جهود كبيرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية”.

وردًا على سؤال حول مصير جائحة كورونا، قال :” إنّ المطلوب المحافظة على الإجراءات الوقائية وأخذ الحذر”، كاشفًا عن “وصول جرعات معزّزة في تشرين المقبل إلى لبنان تحوي مضادات الأوميكرون وسائر المتفرعات عن كورونا”، موضحًا “أن شرط الإفادة من الجرعة المعززة الجديدة هو تلقي اللقاح الأول”.

كذلك، دعا البزري الجميع إلى “أخذ اللقاحات على الرغم من أن الجائحة إلى تراجع وانحصار لأن المرض لم ينته أو ينحسر”. كما نصح الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بأخذ لقاح الإنفلونزا لأنه لا يتعارض مع لقاح كورونا.