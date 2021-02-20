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البزري يحدد موعد وصول الدفعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا

20 - فبراير - 2021
الدكتور عبد الرحمن البزري

الدكتور عبد الرحمن البزري

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أوضح رئيس الحملة الوطنية للقاح ​كورونا​ ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أنه تم إنجاز عملية التلقيح في الاسبوع الأول بالشكل الذي كان متوقعاً، لافتاً إلى أن الدفعة الثالثة ستصل يوم السبت المقبل.

وأشار البزري إلى أنه في السبت الذي يلي المقبل من المتوقع وصول دفعات أكبر ولقاحات أخرى، مؤكداً عدم التهاون في هذا الأمر.

ورداً على سؤال حول إمكانية تصنيع ​اللقاح​ في لبنان، لفت إلى أن هذا الأمر سيشجع الصناعة اللبنانية، موضحاً أنه تم تشجيع الشركة المعنية على تصنيع بعض الأدوية أيضاً، مؤكداً مواكبة المشروع لأنه بحال النجاح الأمر سيريح المجتمع اللبناني.

وشدد البزري على أن اللقاح فعال جداً، مشيراً إلى أن “هناك معلومات عن أن جرعة واحدة كافية لكن نحن لن نحرم اللبنانيين”، مؤكداً أنه “لم يكن هناك تأثيرات جانبية خطرة على الحياة”، موضحاً أنه “هناك بعض التأثيرات التي تعتبر عادية”.

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