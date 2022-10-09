البزري يحذر من ارتفاع إصابات ​التهاب الكبد​ الفيروسي.. "1500 حالة حتى الآن "!

لفت عضو ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عبد الرحمن البزري​، في تعليق حول وباء ​الكوليرا​، إلى أنه “حتى اللحظة يوجد 3 اصابات مثبتة بالكوليرا، لكن يوجد 41 حالة يتم تتبعها ومن غير الضروري ان تكون مصابة بل هي حالات محتملة”.

وشدّد، في حديث عبر قناة “الجديد”، على “أننا طلبنا كشف بعمليات بيع المياه لنرى كيف تتم، كما طلبنا من مصالح المياه في المناطق أن تكشف عن كيفية التعقيم”.

وذكر البزري، “أننا حذرنا سابقاً من ظهور أوبئة جديدة، لان العالم اصبح بيئة حاضنة لها كما ان الوضع في لبنان وانقطاع الكهرباء وبالتالي شحّ مياه الدولة دفع الناس لاستخدام البدائل”، مؤكدًا أنّه “لا يوجد حتى اللحظة دليل على ان مياه الدولة ملوّثة”.

وأعلن أنّه “بالاتفاق مع وزارة الصحة، قررنا تحديد 10 مراكز صحية لاستقبال حالات الكوليرا كما قررنا تجميع براز المصابين لكي لا يذهب مع الصرف الصحي ويتسبب بالثلوث أكثر”، مشددًا على أنّه يوجد أنواع من الكوليرا والنوع الموجود في سوريا هو النوع الذي يتجاوب مع الدواء المتوفر في لبنان لذا نأمل ان يكون هو النوع الوحيدة بين الحالات”.

وفي سياق آخر، أشار البزري إلى أنّ ” حالات ​التهاب الكبد​ الفيروسي وصلت الى 1500 حالة وهي مرتفعة عن الرقم السنوي المعتاد ومن المتوقع ان ترتفع أكثر”.