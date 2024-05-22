البزري يستبعد أن يشهد الملف الرئاسي خرقاً حقيقياً

استبعد النائب عبد الرحمن البزري ان يشهد الملف الرئاسي خرقاً حقيقياً رغم كل الضغط الخارجي والحراك الديبلوماسي بما في ذلك مهلة حزيران، وقال في حديث الى صوت كل لبنان، “يبدو أنّ الطريق الى المشاورات لا تزال غير معبّدة وفي حال تمّت هذه المشاورات فإنّ مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية غير مؤكدة”.

البزري نبّه الى انه وفي ظل التفلت الداخلي على المستوى الأمني والمعيشي، فإن استمرار دخول مزيد من شحنات الأسلحة مهرّبة الى لبنان قد يؤدي الى تطورات أمنية كبرى مشددا على أن كل هذه الفوضى تؤكد ضرورة انتاج رئيس للجمهورية.