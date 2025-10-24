البزري يستقبل وفد الجبهة الشعبية.. تأكيد على وحدة الصف ودعم صمود الشعب الفلسطيني

استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في مدينة صيدا وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، ضمّ مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة عبد الله الدنان، ونائب مسؤولها في منطقة صيدا أبو علي حمدان، والأعضاء عبد الكريم الأحمد، انتصار الدنان، وأبو خلدون، بحضور ماجد حمتو وكامل شريتح.

جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الساحتين العربية والفلسطينية، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والقومي في مواجهة التحديات الراهنة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة.

وأشاد الحاضرون بـ تضحيات وصمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وبمقاومتهم المستمرة في وجه المشروع الصهيوني الاستيطاني.

كما أكد المجتمعون على أهمية نيل الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، معتبرين أن ذلك “يشكّل خطوة إيجابية تعكس نفسها على العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتعزز الروابط المشتركة بين الشعبين.”