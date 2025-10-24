الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري يستقبل وفد الجبهة الشعبية.. تأكيد على وحدة الصف ودعم صمود الشعب الفلسطيني

منذ 19 دقيقة
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في مدينة صيدا وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، ضمّ مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة عبد الله الدنان، ونائب مسؤولها في منطقة صيدا أبو علي حمدان، والأعضاء عبد الكريم الأحمد، انتصار الدنان، وأبو خلدون، بحضور ماجد حمتو وكامل شريتح.

جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والتطورات على الساحتين العربية والفلسطينية، حيث شدّد المجتمعون على ضرورة تعزيز وحدة الصف الوطني والقومي في مواجهة التحديات الراهنة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة.

وأشاد الحاضرون بـ تضحيات وصمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وبمقاومتهم المستمرة في وجه المشروع الصهيوني الاستيطاني.

كما أكد المجتمعون على أهمية نيل الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، معتبرين أن ذلك “يشكّل خطوة إيجابية تعكس نفسها على العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتعزز الروابط المشتركة بين الشعبين.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وفد من "نقابة اصحاب محطات المحروقات" برئاسة النقيب الدكتور جورج البركس يزور وزير العمل الدكتور محمد حيدر
وزير العمل تابع مع نقابة أصحاب محطات المحروقات ملفات مطروحة سابقاً
الأضرار الناجمة عن الغارات الإسرائيلية في أنصار، جنوب لبنان، 17 أكتوبر 2025. رويترز
مسؤول إسرائيلي: إما أن تنزع الدولة اللبنانية سلاح حزب الله أو سنقوم نحن بذلكّ!
عناصر من أمن الدولة
بعد فضيحة التزوير في "كلية الحقوق".. بيان لـ"أمن الدولة" يكشف ملابسات الحادثة!

الأكثر قراءة

تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
هكذا قرأت عين التينة مواقف باراك