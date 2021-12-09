البزري يشرح عبر "صوت بيروت إنترناشونال" كيفية تجنب الاصابة بكورونا ومتحوراته

كشف وزير الصحة اللبنانية فراس أبيض، عن وجود شكوك بحالتين مصابتين بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا قد دخلتا لبنان، في ظل عجز استشفائي واقتصادي لم يمر على تاريخ البلاد من قبل.

وفي اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” اعرب رئيس اللجنة الوطنية للقاح فيروس كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري عن قلقه بسبب هذا الموضوع، مشيراً الى ان الواقع المرير يعيشه اللبناني اليوم يدفعه الى الاختيار بين “الصحة او قوت يومه”.

و تابع البزري ان البلاد غير قادرة على استيعاب موجة عالية من الفيروس لان القطاع الاستشفائي في لبنان غير مستعد بسبب النقص الشديد بالأدوية والمعدات والتجهيزات والماء والكهرباء والأوكسجين والمحروقات في ظل غياب دور دولة متعوب عليها.

وأكد البزري أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا كون الخطر الأكبر سيطال غير المطعمين، و اعتبر ان الوقاية والاستمرار باتباع الارشادات الصحية وارشادات الوقاية خير سبيل لتجنب الإصابة حتى ولو كان الشخص قد أخذ اللقاح بجرعتيه.

و ختم البزري ان لبنان يعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة ، وهي الأسوأ ، ودفعت أيضا مئات الكوادر الطبية إلى الهجرة خارج البلاد والدولة غائبة لا تكترث بحياة مواطنيها .