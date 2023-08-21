الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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البزري يعرض مع رئيس بلدية صيدا الأوضاع الإنمائية للمدينة

منذ 5 دقائق
البزري ورئيس بلدية صيدا

البزري ورئيس بلدية صيدا

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إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع ونائبه الدكتور عبدالله كنعان وذلك بعد تسلمهم لمهامهم الرسمية حيث تناول البحث الأوضاع الإنمائية والبيئية والخدماتية في مدينة صيدا والواقع الحالي للبلدية ودوائرها وآلية تحفيز عملهم.

وتمنى البزري للرئيس الجديد ولنائبه وللمجلس البلدي التوفيق في هذه المرحلة الدقيقة، مثمناً الدور الذي قام به رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي.

كما أبدى البزري إستعداده للتعاون وتقديم المساعدة المطلوبة من أجل إنجاح مهمة البلدية وخدمة مدينة صيدا وأهلها والتخفيف من معاناة المواطنين.

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