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البستاني: إنجازٌ تاريخي بضرب الدستور

منذ 7 دقائق
ندى البستاني

ندى البستاني

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كتبت عضو كتلة لبنان القوي النائبة ندى البستاني، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “إنجازٌ تاريخي بضرب الدستور، مبروك خصوصًا لنواب القوات على تأمين النصاب وتغطية التشريع غير الضروري”.

وأضافت أنّ “القوات “بدن وفين” أن يتراجعوا عن كلامهم الذي كان مقاطعة التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية وتناسوا موقفهم الثابت وسمعوا تعليمات الخارج”.

وتابعت البستاني: “يا ريت كنا قد رأينا من القوات ومن نواب التغييرين هذا الحماس بانتخابات رئيس الجمهورية”، وختمت، “ساعة بيتفقوا مع الثنائي وساعة ما بدن وبعيّبوا الاتفاق علينا”.

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