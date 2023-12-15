البستاني: إنجازٌ تاريخي بضرب الدستور

كتبت عضو كتلة لبنان القوي النائبة ندى البستاني، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “إنجازٌ تاريخي بضرب الدستور، مبروك خصوصًا لنواب القوات على تأمين النصاب وتغطية التشريع غير الضروري”.

وأضافت أنّ “القوات “بدن وفين” أن يتراجعوا عن كلامهم الذي كان مقاطعة التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية وتناسوا موقفهم الثابت وسمعوا تعليمات الخارج”.

وتابعت البستاني: “يا ريت كنا قد رأينا من القوات ومن نواب التغييرين هذا الحماس بانتخابات رئيس الجمهورية”، وختمت، “ساعة بيتفقوا مع الثنائي وساعة ما بدن وبعيّبوا الاتفاق علينا”.

إنجاز تاريخي بضرب الدستور مبروك خصوصاً لنواب القوات على تأمين النصاب وتغطية التشريع الغير الضروري.

القوات بدن وفين يتراجعوا عن حكين يلّي كان مقاطعة التشريع بظلّ غياب رئيس للجمهورية وتناسوا موقفن الثابت وسمعوا تعليمات الخارج.

ياريت شفنا منن ومن نواب التغييرين هيدا الحماس بانتخابات… — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) December 15, 2023