البستاني: الحكومة لم تحقق أي إنجاز وما يحصل هدر للوقت

اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب فريد البستاني، أنه إذا “تم إقرار الدولار الجمركي على أساس 20 ألف ليرة، فلا اقتصاد في البلاد من الآن حتى نهاية العام”، مشيرا إلى أنه كان يفضل “اعتماد الزيادة التدريجية للتسعيرة لمدة ستة أشهر، لدراسة تأثيرها على عملية الاستيراد”.

وأوضح في حديث عبر “صوت كل لبنان” أن “مقاربة ملف الدولار الجمركي تحتاج إلى حكومة أصيلة تجتمع مع خبراء، في حضور وزيري المال والاقتصاد ومع النواب، فنحن اقتصاد حر وإلا فذاهبون إلى اقتصاد يشبه كوريا الشمالية أو كوبا”. وقال: “الحكومة لم تحقق أي إنجاز وما يحصل الآن هو عملية هدر للوقت”.

وفي الملف الحكومي، رأى أن “لا حكومة في الأفق، والمشكلة ليست مسألة حصص بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون بل مشكلة في التعاطي بينهما”، معتبرا أن “ميقاتي يجب أن يكون أكثر ليونة”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال: “بما أن نظامنا طائفي، يجب إعطاء فرصة للبطريرك الماروني للمشاركة في صنع القرار واختيار الرئيس الأفضل. المطلوب رئيس لديه أفكار وحلول وبإمكانه التواصل مع جميع الأفرقاء بعدل من دون استنسابية، ويكون لديه إلمام بالمواضيع الاقتصادية والمعيشية”.

وأعرب عن تفاؤله بأن “يحمل شهر أيلول إيجابيات في موضوع ترسيم الحدود”، مشيرا إلى أن “الرئيس عون سيعمل حتى نهاية عهده على ترسيم الحدود”.