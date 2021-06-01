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البستاني: الظروف الاقتصادية أملَت علينا تقديم مشروع قانون ترشيد الدعم

منذ 41 دقيقة
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

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غرّد النائب فريد البستاني عبر حسابه على تويتر:

“الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان املت علينا تقديم مشروع قانون ترشيد الدعم للمحافظة على احتياط الودائع وإطلاق البطاقة التمويلية لتخفيف العبء عن المواطنين المستحقين للمساعدة.

نتمنى أن تكون هذه الفترة العصيبة قصيرة ويعود بعدها لبنان لينهض بهمة المخلصين. نتفاءل بالخير وسنجده”

 

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