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البستاني: المطلوب تحرّك عاجل لوقف الإجرام الإسرائيلي

منذ 56 دقيقة
ندى البستاني

ندى البستاني

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أشارت النائبة ندى البستاني عبر صفحتها على منصة “إكس”، إلى أنّ الاعتداء الإسرائيلي على مركز الجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة – العديسة خرق واضح برسم المجتمع الدولي، وتنكيل جديد بالقرار 1701 الذي بات عرضة للخروقات الإسرائيلية عشرات آلاف المرات.

البستاني لفتت إلى أنّ “المطلوب تحرّك عاجل محلي ودولي لوقف الإجرام الإسرائيلي، والتمادي الحاصل برسم المجتمع الدولي. الرحمة لروح الشهيد والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى”.

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