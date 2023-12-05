البستاني: المطلوب تحرّك عاجل لوقف الإجرام الإسرائيلي

أشارت النائبة ندى البستاني عبر صفحتها على منصة “إكس”، إلى أنّ الاعتداء الإسرائيلي على مركز الجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة – العديسة خرق واضح برسم المجتمع الدولي، وتنكيل جديد بالقرار 1701 الذي بات عرضة للخروقات الإسرائيلية عشرات آلاف المرات.

البستاني لفتت إلى أنّ “المطلوب تحرّك عاجل محلي ودولي لوقف الإجرام الإسرائيلي، والتمادي الحاصل برسم المجتمع الدولي. الرحمة لروح الشهيد والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى”.

الاعتداء الإسرائيلي على مركز الجيش اللبناني بمنطقة النبي عويضة-العديسة خرق واضح برسم المجتمع الدولي، وتنكيل جديد بالقرار 1701 يلي إسرائيل صارت خارقتو عشرات آلاف المرات. المطلوب تحرّك عاجل محلي ودولي لوقف الإجرام الاسرائيلي، والتمادي الحاصل برسم المجتمع الدولي. الرحمة لروح الشهيد… — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) December 5, 2023