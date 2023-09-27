البستاني: النزوح السوري في الشوف قنبلة موقوتة

كتب النائب فريد البستاني، على حسابه عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “بات خطر النزوح السوري أعظم تحدّ يواجه لبنان بكلّ Hطيافه منذ التأسيس. هو يخسر أبناءه، هجرةً وتهجيراً. يُستبدَلون بأعداد ضخمة من السوريين. على سبيل المثال، يزيد عدد النازحين في الشوف عن ثلاثة أضعاف المقيمين اللبنانيين، وهذه قنبلة موقوتة يقرب موعد انفجارها”.

وأضاف، “الحل الآن قبل أن ينفد الوقت وهو من شقّين: الأوّل هو على صعيد الدولة التي عليها منع دخول اعداد جديدة من النازحين وشرح خطورة الوضع للمجتمع الدولي بلغة واحدة وجازمة، والعمل مع من يجب العمل معه لإعادة النازحين الى سوريا. والثاني داخلي يحتم تضافر الجهود بين السلطة المركزية والبلديات للحدّ قدر المستطاع من التداعيات”.

وتابع البستاني، “الحل الآن قبل فوات الوقت، والّا لا ندم ينفع”.

بات خطر النزوح السوري أعظم تحدّ يواجه لبنان بكلّ اطيافه منذ التأسيس. هو يخسر أبناءه، هجرةً وتهجيراً. يُستبدَلون بأعداد ضخمة من السوريين.

على سبيل المثال، يزيد عدد النازحين في الشوف عن ثلاثة أضعاف المقيمين اللبنانيين، وهذه قنبلة موقوتة يقرب موعد انفجارها.

الحل الآن قبل أن ينفد… pic.twitter.com/bH2yaJYXwm — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) September 27, 2023