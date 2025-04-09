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البستاني بعد لقائه بعثة صندوق النقد: لضرورة اقرار جميع القوانين الاصلاحية في أقرب وقت

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2025 6:38 مساءً
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

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استقبل رئيس لجنة الإقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني في المجلس النيابي اليوم، رئيس بعثة “صندوق النقد الدولي” ارنستو راميريز ريغو مع وفد ضم ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما ، كبير الخبراء في القطاع المالي جايم بونس ، المستشارة الاولى للمدير التنفيذي لشؤون لبنان مايا شويري ، الاقتصادية حنين الفقيه والاقتصادية ريتا الاشقر في حضور النائب جيمي جبور .

وتباحث الطرفان خلال اللقاء في “كيفية العمل لتسهيل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي واقرار القوانين الاصلاحية وهي قانون السرية المصرفية، وقانون حماية الودائع وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي”.

واتفق الفريقان على ان “لبنان لا يملك رفاهية الوقت من أجل اقرار القوانين الاصلاحية لأنها مفتاح النهوض الاقتصادي، وعلى متابعة الخطوات المستقبلية خلال اجتماعات صندوق النقد في واشنطن بعد اسبوعين” والتي سيشارك فيها النائب البستاني.

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