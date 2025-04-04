البستاني: رحلة الألف إصلاح يجب أن تبدأ

كتب النائب فريد البستاني على منصة “أكس”: “ان اقرار رفع السريّة المصرفيّة لمدّة ١٠ سنوات كحدّ أدنى، هو بوابة الاصلاح المالي في لبنان، من دون هكذا إجراء لا يمكن المباشرة بأي خطوة اصلاحية في القطاع المالي، مع اني شخصيّاُ مع رفعها بالمطلق من دون اي سقف زمني. رحلة الالف إصلاح يجب أن تبدأ”.

ان اقرار رفع السريّة المصرفيّة لمدّة ١٠ سنوات كحدّ أدنى هو بوابة الاصلاح المالي في لبنان، بدون هكذا إجراء لا يمكن المباشرة بأي خطوة اصلاحية في القطاع المالي، مع اني شخصيّاُ مع رفعها بالمطلق بدون اي سقف زمني .

رحلة الالف إصلاح يجب أن تبدأ. The declaration of lifting banking… — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) April 4, 2025