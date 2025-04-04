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البستاني: رحلة الألف إصلاح يجب أن تبدأ

4 - أبريل - 2025
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

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كتب النائب فريد البستاني على منصة “أكس”: “ان اقرار رفع السريّة المصرفيّة لمدّة ١٠ سنوات كحدّ أدنى، هو بوابة الاصلاح المالي في لبنان، من دون هكذا إجراء لا يمكن المباشرة بأي خطوة اصلاحية في القطاع المالي، مع اني شخصيّاُ مع رفعها بالمطلق من دون اي سقف زمني. رحلة الالف إصلاح يجب أن تبدأ”.

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