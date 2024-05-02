الخميس 23 شوال 1445 ﻫ - 2 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البستاني: مصير البلد بات على المحك

منذ دقيقتين
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

A A A
طباعة المقال

حذّر رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني من “مخاطر بقاء ملف النزوح السوري في لبنان وتداعياته المقلقة من دون المعالجة السريعة والمطلوبة، بعدما فاق الاحتمال الخطوط الحمراء ومبعثاً لمخاطر كبرى ووجودية”.

وتوجّه البستاني، في بيان، الى “المسؤولين، لضرورة إعتماد مقاربة واضحة وصياغة موقف وطني موّحد، بعيداً من تقاذف المسؤوليات السياسية، التي إن صحّت المعلومات حول تنامي الاعداد للاطفال مثلا لدرجة موازاتها تقريبا بعدد الاطفال اللبنانيين، انما يُعد هذا مؤشراً بالغ الخطورة بالنسبة لمستقبل الوطن، وتحدياً أمنياً داهماً وتبعات العبء الاقتصادي. مما يستدعي خطة استثنائية تُقنع المجتمع الدولي للمساعدة الجدية عبر خطة واقعية لاعادة النازحين الى بلادهم، وخصوصاً بعد انتفاء الذريعة الأمنية في الكثير من مناطق النزوح وعدم ترك الوطن لقدره”.

واعتبر أنّ “مصير البلد بات على المحك، ومن غير المقبول اطلاقاً عدم اتخاذ القرار السياسي المناسب، بخاصة قبل انعقاد المؤتمر الدولي بهذا الخصوص، وتحمل النتائج”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الناطق الرسمي باسم جمعية ممثلي صانعي المركبات في لبنان AIA نبيل بازرجي
    الناطق الرسمي باسم AIA يحذر من خطورة استيراد سيارات تعرّضت لحوادث في الخارج
    وزارة المالية
    بيان هام لوزارة المالية عن التصريح الضريبي
    المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي
    بسبب الأوضاع جنوباً.. قرار جديد من مدير عام الضمان الاجتماعي

    الأكثر قراءة

    تيك توك
    بتهمة اغتصاب الأطفال.. توقيف أحد أشهر الـtiktokers في لبنان
    جنود من الجيش السوري
    بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا
    مطعم “Pizza Secrets”
    بعد المرفأ.. "التلحيم" يتسبب بحادثة مطعم بيروت