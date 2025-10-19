البستاني من واشنطن: الإصلاحات المصرفية ضرورة لاستعادة حقوق المودعين وتحريك الاقتصاد

قامت النائب ندى البستاني بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقت خلال جولتها عضوَي الكونغرس الأميركي ديبي بينغل وغريك ستانتون، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد.

وشدّدت البستاني خلال اللقاء على أهمية قيام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، خصوصاً في القطاع المصرفي، معتبرةً أن هذه الخطوات تشكّل مدخلاً أساسياً إلى استعادة حقوق المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية.

كما شاركت البستاني في الحفل الذي أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن، حيث التقت عدداً من أعضاء الجالية اللبنانية والفاعليات الحاضرة، ورافقها في الزيارة منسق لجنة LACD جورج موسى.

وتأتي زيارة البستاني إلى الولايات المتحدة في إطار مؤتمر نظمته لجنة Lebanese American Commission for Democracy (LACD)، شاركت خلاله في مجموعة من اللقاءات والنشاطات السياسية والاجتماعية، تخللها أيضًا زيارة إلى مدينة بوسطن ولقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية هناك.