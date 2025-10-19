الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البستاني من واشنطن: الإصلاحات المصرفية ضرورة لاستعادة حقوق المودعين وتحريك الاقتصاد

منذ 4 دقائق
ندى البستاني

ندى البستاني

A A A
طباعة المقال

قامت النائب ندى البستاني بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقت خلال جولتها عضوَي الكونغرس الأميركي ديبي بينغل وغريك ستانتون، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والتحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد.

وشدّدت البستاني خلال اللقاء على أهمية قيام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة، خصوصاً في القطاع المصرفي، معتبرةً أن هذه الخطوات تشكّل مدخلاً أساسياً إلى استعادة حقوق المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية.

كما شاركت البستاني في الحفل الذي أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن، حيث التقت عدداً من أعضاء الجالية اللبنانية والفاعليات الحاضرة، ورافقها في الزيارة منسق لجنة LACD جورج موسى.

وتأتي زيارة البستاني إلى الولايات المتحدة في إطار مؤتمر نظمته لجنة Lebanese American Commission for Democracy (LACD)، شاركت خلاله في مجموعة من اللقاءات والنشاطات السياسية والاجتماعية، تخللها أيضًا زيارة إلى مدينة بوسطن ولقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية هناك.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض: آن الأوان للشروع في ملف اغتيال اللواء وسام الحسن
النائب قاسم هاشم
قاسم هاشم: الاولوية الوطنية وقف العدوان الاسرائيلي
عناصر من حزب الله
عرض في نيويورك للبنان بحصر السلاح.. وماذا عن الـ"ضمانة"؟

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!