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البستاني يُحذّر من قرار "غير مدروس" يُهدّد علاقة لبنان مع بلدان مهمة

منذ ساعة واحدة
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

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اعتبر النائب فريد البستاني على منصة “إكس”، “أن القرار غير المدروس بإلغاء مهام الملحقين الاقتصاديين من قبل وزارة الخارجية، يهدد علاقة لبنان التجارية والاقتصادية مع بلدان مهمة ومؤثرة تستورد من لبنان أكثر من ملياري دولار سنويًا، وتساهم بصمود عدة صناعات تعيل آلاف العائلات”.

البستاني أضاف: “المطلوب إعادة النظر ودراسة جدية للقرار من قبل وزارة الخارجية لإيجاد حلول ناجعة تحافظ على أواصر الربط الاقتصادي بين لبنان والخارج والبحث عن أبواب أخرى للحد من المصاريف”.

يأني ذلك فيما أصدرت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بيانًا دعت فيه وزارة الخارجية إلى العودة عن قرارها بإنهاء عقود الملحقين الاقتصاديين.

وجاء بيان الهيئات الاقتصادية على خلفية تسلّم الملحقين الاقتصاديين في 15 سفارة لبنانية في الخارج، كتابًا رسميًا من وزارة الخارجية بإنهاء عقودهم بحلول نهاية العام.

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