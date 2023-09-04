البستاني: تعودنا أن ندير شؤون الدولة "على الهوارة"

أعلن النائب فريد البستاني، في تصريح في المجلس النيابي، أنه حضر اليوم اجتماع لجنة المال والموازنة، “وعنوان الدعوة هو متابعة المستجدات حول اقتراحي القانون إعادة التوازن والإنتظام المالي وقانون معالجة أوضاع المصارف”.

وقال: “الأسبوع الفائت، طالبنا الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بأن يزودنا بنسخة عن الحساب المالي السنوي للمصارف الاساسية، ونعرف أن المصارف تقدم سنويا تقريرا إلى مصرف لبنان. هذا الأمر يجب أن يكون موجودا، لأن هذه المصارف تتبع نظام المحاسبة الذي تتبعه الشركات في القطاع الخاص والتي تقدم موازنة آخر السنة إلى وزارة المال”.

وسأل البستاني: “كيف نستطيع أن نتحدث عن توازن مالي دون خطة اقتصادية واضحة ومن دون موازنة واضحة ومن دون قطع حساب، لا نستطيع أن نشرع لأن الاقتصاد والمال علم، تعودنا أن ندير شؤون الدولة “على الهوارة”، وهذا أمر غير مقبول أبدا في ضوء الإنهيار المالي الذي نعيشه اليوم وضياع حقوق المودعين في المصارف”.

وقال: “نحن لا ننتظر صندوق النقد الدولي ليعلمونا إدارة شؤون الدولة مع احترامنا لهم، نحن نعرف كيف ندير شؤون الدولة، ومع شكري لرئيس لجنة المال والموازنة، أقول أن لا تفاهم إذا لم يكن هناك أرقام”.

وتابع البستاني: “كان الحديث اليوم، كيف نرد أموال المودعين، ما زلتم خلال هذه السنوات الثلاث تسألون هذا السؤال؟ هذا حق للمودع. ومن ثم يتحدثون عن التقييم، وأقول قبل التقييم هناك تدقيق ويجب أن يعمل. وأقول كرئيس لجنة الاقتصاد لا يوجد مال إذا لم يكن هناك اقتصاد. ولا يوجد اقتصاد إذا لم يتوافر المال. أكرر إننا بحاجة إلى المصارف، ولكن المصارف أمام واجبات تجاه المودعين”.

أضاف: “كنت تقدمت باقتراحي قانون، الأول عن الاستدانة من المصارف وبالعملة الصعبة، وعليه أن يعيدها بنفس العملة. والاقتراح الآخر يتعلق بشركة كهرباء لبنان إذ لديها ايرادات بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان، وعندما تريد أن نشتري فيول يقولون لا يوجد عملة صعبة. فما الذي يمنع بعد المناقصة والاجازة لوزارة الطاقة ولشركة كهرباء لبنان أن يحولوا هذه الاموال الى العملة الصعبة لشراء الفيول؟. هذان الاقتراحان لا يعنيان أن فريد البستاني يريد قضم الودائع، أنا لدي ودائع، وهذه ودائع المواطنين ولن نتخلى عنها”.