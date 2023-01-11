البطاطا اللبنانيّة مكدّسة.. ومناشدة لوزير الزراعة!

أعلنت نقابة العاملين في زراعة البطاطا أنّ مزارعي البطاطا يعانون من أزمة تكدس البطاطا اللبنانية في البرادات والمستودعات، حيث تبلغ حوالي 30 ألف طن، ومن تدني أسعارها إلى ما دون نصف التكلفة الفعلية.

النقابة قالت في بيان: “إن طن البطاطا تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 400 دولار ولا يباع في الأسواق بأكثر من 200 دولار، ويأتي قرار وزارة الزراعة بحسب الرزنامة الزراعية، إطلاق عملية إستيراد البطاطا المصرية في أول شباط، ليزيد من الضغوطات والخسائر على مزارعي البطاطا، لذلك نتمنى على معالي وزير الزراعة تأخير دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية، إلى حين تصريف البطاطا اللبنانية”.