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البطريركية المارونية: لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة

3 - يونيو - 2021
بكركي

بكركي

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غردت البطريركية المارونية عبر حسابها على “تويتر”: “نريد مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، غايته: تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، إستكمالا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصها وروحها”.

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