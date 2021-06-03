البطريركية المارونية: لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة

غردت البطريركية المارونية عبر حسابها على “تويتر”: “نريد مؤتمرا دوليا خاصا بلبنان، برعاية منظمة الأمم المتحدة، غايته: تطبيق قرارات مجلس الأمن بكاملها، إستكمالا لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن مؤتمر الطائف (1989) بكامل نصها وروحها”.







