الأحد 4 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 26 أكتوبر 2025 |
البطريرك الراعي: الدينونة العامة دعوة وطنية وخدمة الإنسان طريق قيامة لبنان

منذ 42 دقيقة
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة بالصرح البطريركي في بكركي، عاون فيه المطرانان حنا علوان والياس نصار، بحضور حشد من الفاعليات الدينية والاجتماعية والسياسية وعائلة المرحوم كابي منعم الراعي.

وفي عظته بعنوان “كنت جائعًا فأطعمتموني” (متى 25:35)، شدّد الراعي على أن الإنجيل يشكّل مرآة للضمير الوطني والإنساني، وأن الدينونة العامة ليست رمزية بل امتحان يومي لكل إنسان وأمة في خدمة الجائع والعطشان والمريض والغريب والسجين، سواء على الصعيد المادي أو الروحي والمعنوي.

وأكد أن مسؤولية لبنان اليوم ليست مجرد سياسية، بل روحية وأخلاقية، داعياً المسؤولين والمواطنين على حد سواء إلى التقدّم بخدمة صادقة وعملية للآخرين، لأن كل فعل خير يُسهم في إعادة وطننا إلى العافية والكرامة.

وختم الراعي داعياً إلى أن يتحوّل لبنان إلى أرض خدمة ومحبة، حيث تصبح السلطة رسالة والوطن مكان تقديس، مؤكداً أن الخلاص يبدأ من المحبة والالتزام بالإنجيل في الحياة اليومية.

بعد القداس، استقبل البطريرك الراعي المؤمنين المشاركين في الذبيحة الإلهية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

