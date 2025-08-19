البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح

أكد البطريرك بشارة بطرس الراعي، اليوم الثلاثاء 19\8\2025، أن إنسحاب إسرائيل من لبنان سيسهل نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن هناك إجماع لبناني حاسم على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، وأن قرار الحكومة واضح بحصر كل سلاح غير قانوني.

وقال في مقابلة مع “الحدث”، “كلام الأمين العام لحزب الله مزايدة ولا وجود لحرب أهلية”، مشيرا إلى أن الحزب جرد المقاومة من مفهومها الحقيقي.

كما تابع “المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران”، مبيناً أن حزب الله كان مخترقا داخليا”.

ووصف الراعي تدخل إيران في الشأن اللبناني بأنه “سافر”، وقال “أبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون العيش بسلام”.

كذلك طالب بشارة الراعي، الأمم المتحدة بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وقال “لا أحد يريد الحرب”.

وبين في حديثه، للـ”الحدث” أن العيش المشترك هو ما يميز لبنان ومنصوص عليه في الدستور.

كما قال “على حزب الله الاقتناع بأن الجيش يحمي اللبنانيين دون تمييز”.

وتحدث البطريرك الماروني عن تلقية دعوة من طهران، لكنه أوضح أن الأوضاع الحالية لا تسمح بالزيارة.

هذا وكلّفت الحكومة في مطلع هذا الشهر الجيش بإعداد خطة لحصرية السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، وذلك على وقع ضغوط أميركية، وتخوف أن تنفذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب.

فيما رفض حزب الله هذا القرار مؤكدا أنه يعتبره “غير موجود”، وشدد على أنه لن يتخلى عن سلاحه.

في حين أثارت عدة تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول ضرورة عدم التخلي عن السلاح، انتقادات لبنانية عدة.