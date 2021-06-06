البطريرك الراعي: ربما هناك نيّة لإسقاط لبنان

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لو تحلّى المسؤولون السياسيون وأرباب السياسة عندنا بالتواضع والوداعة لسكنت المحبة قلوبهم ولتجرّدوا من مصالحهم وتصالحوا مع الشعب والدولة ولسلمت العلاقات في ما بينهم ولما أوصلوا البلاد الى هذا الانحدار من البؤس السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال البطريرك الراعي في عظة الأحد: “يحاول المسؤولون في هذه الأيام العصيبة إنقاذ نفوسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن ويتصرّفون وكأنه لا يوجد شعب ولا دولة ولا نظام ولا مؤسسات ولا اقتصاد ولا فقر ولا جوع ولا بطالة”.

وسأل: “هل وراء الاسباب الواهية لعدم تأليف الحكومة نيّة عدم اجراء انتخابات نيابية في أيار المقبل ثم رئاسية في تشرين الأول؟ وربما هناك نيّة لإسقاط لبنان بعد مئة سنة من تكوينه دولة مستقلة ظناً منهم أنهم أحرار في إعادة تأسيسه من جديد”.

وقال: “لن نؤخذ بالواقع المضطرب والقوة العابرة فنحن شعب لا يموت ولو أصبنا في الصميم لذا لن نسمح لهذا المخطط أن يكتمل ولن نسمح بسقوط أمتنا العظيمة ولن نسمح بتغيير نظام لبنان الديمقراطي ولن نسمح بتزوير هويّته ولن نسمح بتشويه حياة اللبنانيين الحضارية”.