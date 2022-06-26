البطريرك الراعي: الإسراع في تشكيل حكومة وطنية لحاجة البلاد اليها

طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية لحاجة البلاد اليها ولكي يتركز الاهتمام فورا على التحضير لانتخاب رئيس انقاذي للجمهورية ولا يوجد أي سبب وجيه ووطني يحول من دون تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد”.

الراعي وفي عظة الاحد، دعا “لتخصيص الأشهر الـ4 المتبقية من عمر العهد في خفض نسبة الحقد والأعمال البوليسيّة والتخفيف من معاناة الناس وضبط الأمن”.

واضاف: “كم كنّا نتمنى أن المسوؤلين عندنا يتمتعون بذرة من الإيمان لما كنّا نعيش حالة الإنهار الكامل وكنّا نتمنى لو شاركت في تسمية الرئيس المكلّف شرائح نيابية أوسع”.

على خط آخر، اعتبر البطريرك الراعي أنه لو حفظ السياسيّون وقادة البلاد عندنا خمس دقائق في يومهم لسماع كلام الله لتصرّفوا بأكثر مسؤوليّة في مواجهة تحدّيات البلاد الراهنة السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة، ولأظهروا أكثر جديّة في الإستشارات النيابيّة الملزمة، ولتكاتفوا من أجل الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعمل على رفع هذه التحديّات، ولأدركوا أنّهم يحكمون البلاد باسم الشعب لا باسمهم وباسم حساباتهم ومصالحهم.

كلام الراعي جاء خلال عظة ألقاها في القداس الالهي على تلة القديسة رفقا في حملايا لمناسبة عيد القديسة.