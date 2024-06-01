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البطريرك الراعي: لبنان بات بلداً طبقيًّا.. والشعب اختار الأسماء المغلوطة!

منذ ساعتين
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، (السبت 1-6-2024)، أن المقاطعة الناتجة عن عدم الثقة بين اللبنانيين هي سيّدة الموقف، لذلك لا يجرؤ أحد على المبادرة إلى فتح حوار وطنيّ صادق وكذلك لا يرى أحد جدوى في تلبية حوار لا يغوص في نقاط أساسية تراكمت حتى تحوّلت إلى قنابل موقوتة.

وسأل الراعي في مؤتمر التجدد للوطن: أما آن الأوان لنكون رجال دولة حقيقيين فنُبادر فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية يُعيد الثقة ويضعنا على السكة الصحيحة لترسيخ الاستقرار؟.

لافتاً إلى أن “لبنان تحوّل إلى ساحة فوضى وتصفية حسابات وبات ساحة مفتوحة على كلّ الاحتمالات الهدّامة ونشأت في الأوساط اللبنانية كانتونات اجتماعية تتداول في كيفية تسييس ذاتها”.

وأشار الراعي إلى أن لبنان بات بلداً طبقيًّا وحين انتفض الشعب لتحسين وضعه وحين اختار في الانتخابات فهو اختار الأسماء المغلوطة.

كما شدد الراعي على أن المجتمع اللبناني صار عصيًّا على الحلول وأليفاً على المشاكل وكأنّ الأزمات أهون من الحلول والإشكالية الكبرى أن العناصر التأسيسيّة التي تكوّن أُمّة هي التي تفرّق بين اللبنانيين.

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